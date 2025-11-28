Продать доллар можно в среднем по курсу 42,03 грн, а евро - 48,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 28 ноября, снизился на 8 копеек и составляет 42,47 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,03 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 49,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,39 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,26 грн/евро, а курс продажи - 49,10 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 28 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,19 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,87 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 8 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что валютный рынок Украины продолжает работать в состоянии постоянного противодействия внешним и внутренним вызовам. На следующей неделе скорее всего доллар будет торговаться ниже 43 гривень, а евро не превысит 50 гривень.

