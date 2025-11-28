'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро 28 ноября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 28 ноября, подешевел на 8 копеек и составляет 42,37 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 49,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,77 гривни, а евро - по курсу 48,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу снизился на 18 копеек и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 28 ноября подешевел на 25 копеек и составляет 49,26 гривни.

Нацбанк установил на 28 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,19 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,87 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 8 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 8 копеек и составляет 42,47 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,03 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 49,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,70 гривни за евро.

