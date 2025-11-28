Также он заверил, что никаких препятствий следователям нет.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермакподтвердил, что у него дома начались обыски, которые проводят детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ в квартиру, на месте - мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - написал он.

Обыски у Ермака: что известно

Ранее в НАБУ сообщили, что их детективы проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Детали там пообещали предоставить позже.

Отметим, что ранее в Украине возник коррупционный скандал под названием "Мидас" на фоне обысков и объявления подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу. Его подозревают в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

25 ноября руководитель САП Александр Клименко рассказал, как Миндич бежал из Украины накануне громкого коррупционного скандала. По его данным, Миндич пересекал границу по обычному паспорту, а не по дипломатическому коридору. Это заняло у него несколько десятков минут в пункте пропуска "Грушев", где очередь обычно по несколько часов.