Украина может получить от Бельгии более 50 истребителей F-16: откуда взялась такая цифра

Эксперты напомнили, что за три года Бельгия не передала ни одного истребителя.

В этом году Бельгия может начать поставки истребителей F-16 Украине в соответствии с обновленным планом, который подтвержден оборонным ведомством страны. Как пишет Defense Express со ссылкой на Le Vif, передача будет связана с прибытием в бельгийские ВВС американских истребителей пятого поколения F-35, при этом поставки самолетов Воздушным Силам Украины должны растянуться на четыре года вместе с текущим.

По предварительной информации, которая якобы подтверждена оборонным ведомством Бельгии, в 2026 году Украина может получить семь истребителей F-16 (из них четыре будут использоваться для обучения украинских военных), в 2027 году - еще пять, в 2028 году - уже 14, а в 2029 году - самая большая партия из 27 истребителей.

"И если подсчитать, то речь идет в общей сложности о 53 истребителях F-16, и это интересно, потому что фактически впервые публично озвучивается именно такое количество самолетов. Так, когда в 2024 году Бельгия согласовала передачу истребителей F-16 Украине, то официально сообщалось о договоренности по поставке 30 истребителей, и с тех пор не было никаких намеков на то, что самолетов может быть больше", - добавляют в материале.

В то же время эксперты напомнили, что за три года Бельгия не передала ни одного истребителя, однако ранее от бельгийских продавцов звучали сроки поставки первых самолетов в 2025 году. В свою очередь в Бельгии отметили, что не объявляли четких сроков передачи истребителей, поскольку этот процесс связан с укреплением воздушных сил страны.

"Стоит отметить, что вряд ли все более полусотни F-16, которые Бельгия якобы планирует передать Украине, будут в боеспособном состоянии, и определенная часть истребителей будет играть роль доноров запчастей", - подчеркивает Defense Express.

