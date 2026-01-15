Новая утечка iPhone 18 Pro раскрыла крупнейшее изменение дизайна за десятилетие

Эти разговоры ходят уже давно, но, судя по всему, в этот раз они наконец сбудутся.

Последние утечки указывают на то, что Apple готовит крупнейшее изменение дизайна iPhone со времен iPhone X. По данным инсайдера Digital Chat Station, в моделях iPhone 18 Pro и 18 Pro Max появится подэкранный Face ID.

Слухи говорят о том, что фронтальную камеру могут перенести в левый верхний угол дисплея, из-за чего исчезнет "остров" в экране. В свою очередь базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 сохранят классический дизайн со знакомым вырезом Dynamic Island.

Другие технические характеристики останутся похожими на текущие модели: диагонали экранов, частота обновления 120 Гц и технология LTPO для всех новых iPhone. Это означает, что в базовых аспектах пользовательский опыт останется близким к iPhone 17, но внешний вид Pro-моделей станет более современным и минималистичным.

В отчете также говорится, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получат камеру с переменной диафрагмой и новый более мощный чип A20 Pro на 2-нм техпроцессе, что заметно повысит скорость работы и энергоэффективность.

Официальный анонс новых моделей традиционно ожидается в сентябре 2026 года, как и у предыдущих поколений iPhone. Однако слухи также намекают на возможные изменения в графике запуска: базовый iPhone 18 может выйти на полгода позже, чем Pro-версии.

Ранее инсайдеры рассекретили iPhone 17e – следующий "бюджетный" смартфон Apple. Его производство стартует в январе, а я в продажу он поступит этой весной по цене 599 долларов.

