Новая утечка iPhone 18 Pro раскрыла крупнейшее изменение дизайна за десятилетие

Последние утечки указывают на то, что Apple готовит крупнейшее изменение дизайна iPhone со времен iPhone X. По данным инсайдера Digital Chat Station, в моделях iPhone 18 Pro и 18 Pro Max появится подэкранный Face ID.

Слухи говорят о том, что фронтальную камеру могут перенести в левый верхний угол дисплея, из-за чего исчезнет "остров" в экране. В свою очередь базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 сохранят классический дизайн со знакомым вырезом Dynamic Island.

Другие технические характеристики останутся похожими на текущие модели: диагонали экранов, частота обновления 120 Гц и технология LTPO для всех новых iPhone. Это означает, что в базовых аспектах пользовательский опыт останется близким к iPhone 17, но внешний вид Pro-моделей станет более современным и минималистичным.

В отчете также говорится, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получат камеру с переменной диафрагмой и новый более мощный чип A20 Pro на 2-нм техпроцессе, что заметно повысит скорость работы и энергоэффективность.

Официальный анонс новых моделей традиционно ожидается в сентябре 2026 года, как и у предыдущих поколений iPhone. Однако слухи также намекают на возможные изменения в графике запуска: базовый iPhone 18 может выйти на полгода позже, чем Pro-версии.

Ранее инсайдеры рассекретили iPhone 17e – следующий "бюджетный" смартфон Apple. Его производство стартует в январе, а я в продажу он поступит этой весной по цене 599 долларов.

