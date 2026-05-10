'Аналогов нет': более половины граждан РФ хотят, чтобы западные бренды вернулись, - СВР

В России сильнее всего пострадали технологический и промышленный секторы.

Россияне все чаще сталкиваются с последствиями собственной геополитической изоляции, наступившей после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"То, что еще несколько лет назад казалось стабильным рынком с широким выбором международных брендов, сегодня превратилось в пространство вынужденных заменителей, параллельного импорта и роста цен. И, судя по новым опросам, значительная часть населения откровенно воспринимает это как потерю", - подчеркнули в сообщении.

Как отметили в ассоциации "группа 7/89", более половины опрошенных граждан России (56%) хотели бы возвращения иностранных компаний на рынок. Наибольший спрос - на автомобильные бренды, киноиндустрию, разработчиков программного обеспечения и производителей товаров повседневного спроса.

"Больше всего это ударило по технологическому и промышленному секторам. После ухода таких гигантов, как Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk и других, российский рынок программного обеспечения оказался в состоянии искусственной изоляции. Это привело к повышению цен и снижению конкуренции, а также к ситуации, когда бизнес вынужден либо адаптироваться к ограниченному выбору, либо искать сложные обходные решения. В результате импортозамещение стало вынужденной заменой без альтернатив уровня глобальных продуктов", - добавили в обзоре.

Также показательна ситуация с товарами повседневного спроса. Продукты питания, косметика, бытовая техника значительно подорожали из-за параллельного импорта и логистических сложностей. В частности, часть россиян признает, что в РФ все же "аналогов нет".

"Социологические данные также показывают глубокий раскол внутри самого российского общества. Молодежь больше всего стремится к возвращению иностранных компаний (84% в возрастной группе 18–29 лет). Зато старшее поколение более сдержанно. При этом в крупных городах спрос на возвращение глобального бизнеса значительно выше, чем в малых населенных пунктах и селах, где часть населения менее зависит от международных брендов", - объяснили в разведке.

В СВР подытожили, что пока Россия будет воевать против Украины, она будет оставаться в изоляции, а рынок - в режиме потерь и дорогих заменителей.

Как писал УНИАН, бюджет РФ трещит по швам. Дыра в бюджете за январь-апрель составила 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, что почти на 3 триллиона рублей выше уровня прошлого года. В частности, годовой план предусматривает дефицит в 3,79 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.

Также СМИ сообщали, что в России запретили экономистам прогнозировать рост цен на топливо и продукты.

"Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей", - объяснила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

