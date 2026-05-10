Нужно перетащить всего одну спичку: коварная головоломка 'взорвала' сеть

Всего одно движение – и обычное уравнение превращается в головоломку, заставляющую мозг искать нестандартные решения.

В сети набирает популярность простая на вид, но коварная логическая головоломка: 25 − 8 = 15. На первый взгляд – очевидная ошибка. Но задача усложняется условием: нужно переместить только одну спичку, чтобы уравнение стало правильным.

Это не просто игра – такие задачи активно используют в викторинах типа Genius, ведь они тренируют внимание, гибкость мышления и способность видеть нестандартные решения.

Фигуры в уравнении выложены из "спичек", и каждый элемент можно изменить, переместив всего одну спичку. Главная сложность – найти именно то движение, которое изменит все уравнение.

Казалось бы, мелочь. Но именно такие мелкие изменения могут полностью перевернуть математический смысл задачи.

Возможные правильные варианты

После одного перемещения спички можно получить несколько корректных решений, например:

25 − 9 = 16 (преобразование цифры 8 в 9);

25 − 6 = 19 (другое преобразование цифры 8);

23 − 8 = 15 (изменение одной цифры в первом числе).

Каждый вариант демонстрирует одну и ту же идею: даже минимальное движение может сделать неправильное уравнение правильным.

