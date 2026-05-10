Ветеринары назвали 5 событий, которые кошки умеют предсказывать

Даже если вы не верите в экстрасенсорные способности кота, на тревожность в его поведении стоит обратить внимание в любом случае.

В Сети можно найти множество историй о том, как домашние животные, в частности кошки, спасали своих хозяев от беды, заранее предупреждая об опасности. Часто такие истории являются полной или частичной выдумкой. Но не всегда.

Как пишет издание Parade, хотя животные и не обладают сверхъестественными способностями, они все же очень тонко реагируют на изменения в окружающей среде, которые люди часто не замечают. В частности, кошки обладают превосходным слухом и высокой чувствительностью к вибрациям и изменениям атмосферного давления.

"Хотя кошки иногда могут казаться обладателями жуткого "шестого чувства", их способность обнаруживать вещи, которые мы не можем – или не замечаем, – обычно является результатом высокоспециализированных сенсорных способностей и мозга, настроенного на распознавание закономерностей", – пишет издание.

Ссылаясь на профессиональных ветеринаров, издание перечисляет события, которые кошки действительно могут предвидеть благодаря своим природным способностям:

Землетрясения. Как объяснила ветеринар Джули Гант, животные способны слышать высокочастотные звуки и ощущать малейшие вибрации, связанные с сейсмической активностью. Кроме того, у кошек есть особые рецепторы в лапах и усах, которые помогают улавливать даже минимальные колебания. Люди же обычно замечают землетрясение только тогда, когда на них уже падает небоскреб.

Сильные бури. По словам экспертов, кошки очень чувствительны к изменениям погоды. Их уши и усы реагируют на перепады атмосферного давления и движение воздуха еще до начала грозы. Из-за этого животные могут становиться беспокойными, чаще вылизываться или проявлять тревожность перед резким изменением погоды.

Возвращение хозяина домой. Ветеринары также утверждают, что кошки способны "предсказывать" приход человека домой. Как объясняет доктор Марго Геннет, животные чувствуют вибрации шагов и могут различать походку своего хозяина и посторонних людей. Кроме того, кошкам помогает чрезвычайно чуткий нюх, благодаря которому они улавливают знакомый запах еще до открытия двери.

Болезни и плохое самочувствие. В материале говорится, что кошки могут замечать признаки болезней у людей и других животных. Ветеринар Джули Гант говорит, что они способны чувствовать изменения уровня сахара в крови, запахи, связанные с инфекциями, а иногда даже с некоторыми видами рака. Также кошки реагируют на изменения температуры тела, поэтому нередко остаются рядом с больными людьми.

Эмоциональное состояние человека. Эксперты отмечают, что кошки хорошо считывают человеческие эмоции по мимике, языку тела и интонации голоса. Издание пишет, что животные могут "подстраивать" свое поведение под настроение хозяина. По словам доктора Геннет, кошки также реагируют на гормоны стресса, которые человек выделяет в воздух во время страха, тревоги или даже сильного счастья.

