Фирменный ремешок через плечо получит магниты по всему периметру и сможет крепиться без крючков и петель.

Apple хочет вернуть моду на ремешки через плечо. В Купертино уже готовят аксессуар в виде магнитного ремешка для смартфонов iPhone 17, которые будут представлены 9 сентября. Информацией поделился инсайдер Majin Bu.

Аксессуар Crossbody Strap будет оснащен гибким металлическим сердечником, который позволяет ему магнититься по всей длине. Крепление тоже будет на магнитах – ремешок достаточно будет продеть в отверстие в чехле Айфона и соединить два магнитных кольца между собой. Такая конструкция устраняет необходимость в крючках или петлях.

Материал новинки вдохновлен спортивным Loop-ремешком для Apple Watch: используется тонкая плетеная нейлоновая ткань, при этом рассматривается и силиконовый вариант.

Видео дня

Аксессуар запустят одновременно с линейкой iPhone 17, он будет совместим с фирменными чехлами и, возможно, с новым футляром AirPods Pro 3. Сколько будет стоить аксессуар, пока неясно. Предполагается, что его цена составит 20 долларов.

Напомним, во вторник, 9 сентября, состоится презентацию новых устройств от Apple. Должны представить смартфоны iPhone 17, включая супертонкий 17 Air смарт-часы Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, а также AirPods Pro 3-го поколения.

Ранее появилась информация, что Apple возродит легендарные чехлы-бамперы времен iPhone 4 специально для iPhone 17 Air. Их суть в том, что они закрывают лишь края устройства, но не заднюю панель.

В разработке у Apple находятся и другие продукты, которые могут быть анонсированы как в сентябре, так и позже в 2025-м. Например, AirTag 2, новый Apple TV 4K и M5 Apple Vision Pro.

Вас также могут заинтересовать новости: