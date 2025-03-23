Кроме того, стилус флагмана снова поддерживает Bluetooth.

Samsung активно тестирует прототип флагмана следующего года - Galaxy S26 Ultra. По информации инсайдеров, компания планирует изменить конфигурацию камер, сократив их количество с четырёх до трёх. Однако одно из удалённых ранее нововведений вернётся - S Pen снова получит поддержку Bluetooth.

Также сообщается, что Samsung работает над технологией многослойных аккумуляторов, что позволит впервые превысить ёмкость в 5000 mAh. Прототип Galaxy S26 Ultra якобы уже оснащён батареей на 5500 mAh, а компания ищет способы довести этот показатель до 7000 mAh.

Помимо этого, устройство может получить переменную диафрагму, впервые представленную ещё в Galaxy S9, что обеспечит больше возможностей для съёмки при разном освещении. Если эта технология действительно появится, сокращение количества камер может не сильно сказаться на качестве фотографий.

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Отдельно стоит отметить возвращение Bluetooth в S Pen. После его удаления из Galaxy S25 Ultra пользователи массово жаловались на потерю функционала, и петиция с требованием вернуть поддержку Bluetooth собрала уже более 8700 подписей.

Ранее ходили слухи о внедрении многослойных аккумуляторов ещё в Galaxy S24 Ultra, но тогда компания отказалась от этой идеи. Теперь же Samsung, вероятно, наконец-то решилась на этот шаг, поскольку китайские конкуренты уже активно используют кремний-углеродные батареи, обеспечивающие большую автономность.

Ранее мы рассказывали, что Samsung Galaxy S26 Ultra тестируется с таким же хранилищем, как у предшественника.

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