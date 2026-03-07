Эта скрытая настройка камеры iPhone есть у всех, но большинство просто не знает о ней

Она может заметно повысить качество фотографий и сделать снимки более четкими и профессиональными.

Камеры iPhone считаются одними из лучших среди смартфонов, однако даже они во многом полагаются на автоматические алгоритмы. Временами система выбирает неправильный объект для фокусировки – и в результате на снимке четким оказывается фон, а главный объект выглядит слегка размытым.

В iOS существует простая встроенная функция, которая помогает избежать этой проблемы и делает фотографии значительно более четкими. При этом многие владельцы iPhone даже не подозревают о ее существовании, пишет SuperCarBlondie.

Речь идет о функции AE/AF Lock – это блокировка автоэкспозиции и автофокуса. Ею часто пользуются профессиональные фотографы, даже когда снимают на смартфон.

По умолчанию iPhone постоянно корректирует фокус и яркость изображения, пока пользователь перемещает камеру. Айфон автоматически решает, какая часть кадра должна быть резкой и правильно освещенной.

В большинстве случаев система работает корректно, однако иногда камера может изменить точку фокусировки буквально в момент нажатия на кнопку съемки, из-за чего главный объект на фотографии получается менее четким.

Как включить экспозицию на iPhone

Активировать AE/AF Lock можно прямо в приложении камеры:

Откройте приложение "Камера" на iPhone.

Коснитесь той части экрана, на которой должен быть фокус.

Удерживайте палец на этом месте 1–2 секунды.

В верхней части экрана появится надпись AE/AF Lock.

После этого камера зафиксирует фокус и экспозицию на выбранной точке. Даже если вы немного сдвинете телефон или измените композицию кадра, камера не будет менять настройки.

Функция особенно полезна при съемке в сложных сценах. Например, если вы фотографируете человека, а на заднем плане кто-то проходит мимо – камера может на мгновение переключить фокус на движущийся объект. Блокировка AE/AF предотвращает это – фокус остается на выбранном объекте.

Также эта функция полезна, если нужно сделать несколько снимков одной сцены подряд. Поскольку фокус и экспозиция остаются зафиксированными, все фото будут выглядеть одинаково и без резких изменений яркости.

Дополнительный плюс – возможность регулировать яркость после фиксации фокуса. Для этого достаточно провести пальцем вверх или вниз по дисплею, чтобы изменить экспозицию, не сбивая фокусировку.

