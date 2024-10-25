Благодаря продвинутой системе регулировки яркости устройства смогут работать дольше от одного заряда батареи.

Корпорация Google получила патент на технологию для продвинутой системы регулировки яркости, которая позволит телефонам Pixel и в перспективе всем Android-устройствам с OLED-матрицами потреблять еще меньше энергии. Об этом сообщает издание Android Headlines.

В чем суть: операционная система будет "просматривать" изображение и активировать подсветку пикселей OLED-матрицы только в тех областях экрана, на которых фокусируется внимание пользователя. Добиться этого поможет технология бионического изображения на основе коэффициента On-Pixel (OPR), объединяя его с исходной картинкой с помощью искусственного интеллекта.

Как известно, дисплей – один из самых энергоемких элементов смартфона: высокая яркость значительно снижает время работы устройства.

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В результате такой подход напоминает усовершенствованный "Темный режим", при котором темные области не просто приглушены, но полностью отключены для экономии энергии. По аналогии с Always-On-Display, яркая область подсвечивается, а остальная часть экрана выключена.

Изначально эта функция может быть реализована как эксклюзив для смартфонов Pixel, а затем расширить и на другие устройства. Недавно Google представила серию Pixel 9, оснащенную рядом функций на базе генеративного ИИ Gemini. Возможно, именно эта технология позволит реализовать новую опцию.

Ранее Google пообещала, что Android-смартфоны, обновившиеся до Android 15, станут жить на три часа дольше. Добиться таких результатов поможет улучшенная система перехода в режим ожидания.

Меж тем УНИАН рассказывал о 5 скрытых настройках ОС Android, о которых нужно знать. От увеличения скорости при раздаче интернета с устройства до оптимизации старенького телефона.

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