Google максимально прокачает автономность Android-устройств / фото ua.depositphotos.com

Корпорация Google получила патент на технологию для продвинутой системы регулировки яркости, которая позволит телефонам Pixel и в перспективе всем Android-устройствам с OLED-матрицами потреблять еще меньше энергии. Об этом сообщает издание Android Headlines.

В чем суть: операционная система будет "просматривать" изображение и активировать подсветку пикселей OLED-матрицы только в тех областях экрана, на которых фокусируется внимание пользователя. Добиться этого поможет технология бионического изображения на основе коэффициента On-Pixel (OPR), объединяя его с исходной картинкой с помощью искусственного интеллекта.

Как известно, дисплей – один из самых энергоемких элементов смартфона: высокая яркость значительно снижает время работы устройства. 

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В результате такой подход напоминает усовершенствованный "Темный режим", при котором темные области не просто приглушены, но полностью отключены для экономии энергии. По аналогии с Always-On-Display, яркая область подсвечивается, а остальная часть экрана выключена.

Изначально эта функция может быть реализована как эксклюзив для смартфонов Pixel, а затем расширить и на другие устройства. Недавно Google представила серию Pixel 9, оснащенную рядом функций на базе генеративного ИИ Gemini. Возможно, именно эта технология позволит реализовать новую опцию.

Новый патент Google показал продвинутую систему регулировки яркости / фото USPTO

Ранее Google пообещала, что Android-смартфоны, обновившиеся до Android 15, станут жить на три часа дольше. Добиться таких результатов поможет улучшенная система перехода в режим ожидания.

Меж тем УНИАН рассказывал о 5 скрытых настройках ОС Android, о которых нужно знать. От увеличения скорости при раздаче интернета с устройства до оптимизации старенького телефона.

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