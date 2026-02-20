На экране вашего смартфона вдруг загорелась зеленая точка: стоит ли переживать

На самом деле, таким образом система забоится о вас, хоть порой эти индикаторы могут раздражать.

Если вы заметили крошечную зеленую точку в верхнем углу экрана телефона, не спешите паниковать. Это не вирус и не сбой системы. На самом деле – это встроенная функция безопасности, которая появилась в Android 12 и более новых версиях системы, пишет Talk Android.

Зеленая точка загорается всякий раз, когда какое-то приложение использует камеру или микрофон вашего телефона. Например:

во время видеозвонка,

при записи голосового сообщения,

при съемке фото или видео.

Индикатор появляется автоматически, без каких-либо настроек, и работает в реальном времени, чтобы предупредить вас о доступе к сенсорам гаджета.

Похожая функция есть и у других компаний, в том числе Apple. В целом это часть политики повышения прозрачности в мобильных ОС, которую активно продвигает и Google.

Что делать, если горит зеленая точка на телефоне

Если зеленая точка появляется в тот момент, когда вы не используете камеру или микрофон, стоит проверить, какое приложение работает в фоне. Чтобы узнать источник:

Проведите вниз по экрану, чтобы открыть панель уведомлений.

Нажмите на индикатор – система покажет приложение, которое использует камеру или микрофон.

Поскольку зеленая точка является полезным средством для выявления слежки на вашем смартфоне, ее нельзя отключить. Зато можно запретить определенным программам доступ к датчикам. Настройки находятся по пути "Приложения", в подразделе "Разрешения приложений".

Но если вы все чаще замечаете, что в "Центре управления" мигают индикаторы активности определенных программ, есть повод задуматься о возможной угрозе конфиденциальности. Рассмотрите варианты отключения доступа приложений к камере или микрофону, вплоть до полного удаления их с вашего телефона.

