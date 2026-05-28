Эти рыбы, похожие на угрей, могут вырастать длиннее парковой скамейки (видео)

Во время погружения в Салишском море, расположенном между канадской провинцией Британская Колумбия и американским штатом Вашингтон, подводный видеооператор Джон Рони наткнулся на одно из самых знаковых существ региона: волчьих угрей. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что эти огромные рыбы на самом деле вовсе не угри.

"Одно из ключевых отличий заключается в том, что у волчьих угрей есть грудные плавники за головой, что характерно для рыб, а не для морских угрей, таких как мурены", - объясняет Сиэтлский аквариум.

Эти океанские гиганты могут достигать огромных размеров.

"Одна из звёзд Салишского моря, волчьи угри, могут вырастать почти до 2,4 м в длину", - написал Рони. Это длиннее, чем средняя скамейка в парке.

Одному из волчьих угрей, которых он снимал, по его словам, было от 20 до 23 лет, и у него была старая рана. Он объяснил:

"Известные своим аппетитом к морским ежам, эти огромные рыбы проводят значительную часть своего времени, разгрызая твердые шипы. Этот старый волчий угорь получил травму рта от шипа морского ежа. Но эта травма уже зажила!"

Интересно, что молодые особи настолько отличаются от взрослых, что их можно принять за совершенно другой вид. В то время как взрослые волчьи угри имеют серую окраску, молодые рыбы ярко-оранжевые с узором, напоминающим соты, на коже.

Чтобы показать разительную разницу, Рони также показал молодого волчьего угря, которого он снял некоторое время назад, надеясь, что "теперь он старый, серый и процветает где-то в заливе Нануз".

