'Больше так не буду': мужчина подвел итог двух лет зарядки iPhone по советам Apple

Есть ли "правильный" способ зарядки смартфона? Журналист издания ZDNet провел двухлетний эксперимент, следуя рекомендациям Apple, и рассказал, как изменилась емкость аккумулятора iPhone.

Когда в сентябре 2023 года был куплен iPhone 15 Pro Max, мужчина решил максимально продлить срок службы аккумулятора. После того как смартфон был случайно повреждено, эксперимент был начат заново в марте 2024 года – с теми же условиями и тем же подходом к зарядке.

В рамках эксперимента был установлен лимит зарядки 80%, чтобы снизить износ батареи. По данным Apple, модели iPhone 15 и новее способны сохранять до 80% первоначальной емкости после 1000 полных циклов зарядки при "идеальных условиях".

Поначалу ограничение заряда почти не доставляло неудобств. Смартфон редко разряжалось ниже 35% к концу дня. Но спустя чуть больше года и 355 циклов перезарядки (примерно по одному в день) максимальная емкость аккумулятора снизилась до 91%.

Со временем стало заметно, что ограничение до 80% начинает влиять на повседневное использование. В дни, когда смартфон все же заряжался до 100% для калибровки, ощущалась значительная разница в автономности.

К сентябрю 2025 года устройство прошло 501 цикл зарядки, а максимальная емкость батареи снизилась до 89%. Эксперт ZDNet отмечает, что при активном использовании смартфона заряд начинал заканчиваться уже к середине дня, и без пауэрбанка обойтись было сложно.

Попытка временно вернуть заряд до 100% немного улучшила ситуацию, но полностью проблему не решила.

Выводы эксперимента: стоит ли ограничивать заряд до 80%

По итогам двух лет использования стало понятно, что экономия ресурса аккумулятора за счет ограничения заряда может негативно сказаться на повседневном удобстве.

Автор отметил, что он купил новый iPhone 17 Pro Max и вернулся к зарядке до 100% с использованием функции оптимизированной зарядки В этом режиме айфон сначала быстро заряжается до 80%, а затем медленно дозаряжается непосредственно перед тем, как вы начнете им пользоваться

Журналист MacRumors провел аналогичный эксперимент с 80-процентным лимитом заряда и тоже считает, что несмотря на потенциальное продление срока службы батареи, снижение автономности в течение дня того не стоит.

