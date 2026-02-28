Нейросети сделали свое дело: дешевые смартфоны могут исчезнуть навсегда

Кризис памяти окажется гораздо сильнее любых потрясений, с которыми индустрия сталкивалась ранее, включая пандемию и торговые тарифы.

Новый отчет аналитиков IDC, на который ссылается TechRadar, прогнозирует серьезные изменения на рынке смартфонов в 2026-м году из-за глобального дефицита оперативной памяти (RAM).

Эксперты отмечают: этот кризис окажется гораздо сильнее любых потрясений, с которыми индустрия сталкивалась ранее, включая пандемию и торговые тарифы. Согласно прогнозам, объем поставок смартфонов на мировом рынке сократится на 13%, что станет самым значительным падением за 10 лет.

Главной причиной спада называется резко возросший спрос на память со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и центров обработки данных, которые "поглощают" львиную долю доступных чипов. Из-за этого производителям смартфонов становится всё сложнее закупать достаточные объемы RAM по приемлемой цене, что отражается на конечной стоимости и комплектации устройств

В результате многие компании уже начинают пересматривать свои продуктовые линии, ухудшая характеристики или вовсе отказываясь от менее прибыльных моделей. Особенно уязвимым выглядит сегмент бюджетных Android-гаджетов, где маржа и без того низкая.

"Экономически невыгодные модели, особенно в бюджетном сегменте, могут исчезнуть с рынка навсегда, а потребителям придется чаще выбирать более дорогие устройства", – говорится в отчете.

По мнению аналитиков, последствия кризиса могут оказаться долгосрочными. Даже после нормализации поставок памяти цены вряд ли вернутся к прежним уровням, что изменит рынок смартфонов в долгосрочной перспективе.

На фоне бушующего в мире кризиса пользователи столкнулись не только с повышенными ценами на смартфоны, но и других устройств, зависящих от памяти – консолей, ноутбуков и ПК-комплектующих. Улучшения ситуации не ожидается как минимум до 2028 года.

Ранее Meizu объявила, что компания сворачивает производство смартфонов. Одной из ключевых причин называется дефицит памяти и рост цен на комплектующие.

