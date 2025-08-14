Американский техногигант Apple случайно "слил" внутреннюю информацию о предстоящих чипсетах для своих новых устройств. Благодаря этому стало известно о грядущих релизах компании.
По информации издания MacRumors, Apple разрабатывает следующие устройства:
- iPhone 17e c чипом А19;
MacBook Air с чипом M5;
- Бюджетный iPad с чипом А18;
- iPad Mini на чипе A19 Pro;
- Apple Watch Series 11/Ultra 3 с обновленным чипом S-серии;
- Колонка HomePod mini с обновленным чипом S-серии;
- Новый Apple TV с чипом A17 Pro;
- Гарнитура Vision Pro с чипом M5;
- Обновление Studio Display.
Ожидается, что выход большей части новинок состоится осенью 2025-весной 2026 годах. Исключением станет iPad Mini – источники полагают, что выход новинки задержится до 2027 года из-за перехода на OLED-дисплеи.
Из слитого кода также стало известно, что компания работает над следующим поколением модема C1, который будет поддерживать mmWave. Его дебют ожидается в iPhone 17 Air/17e. А MacBook Air на M5 и обновленную Apple TV 4K оснастят собственный чипом под Wi-Fi и Bluetooth.
Ранее стало известно, что Apple работает над функцией Siri, которая "изменит то, как люди используют iPhone". Она может выйти уже весной 2026 года, но с некоторыми ограничениями.
Меж тем в Apple допускают, что Айфоны станут ненужным уже через десять лет. Причина, как нетрудно догадаться, в искусственном интеллекте, который ляжет в основу "умным" очкам нового поколения.