Американский техногигант Apple случайно "слил" внутреннюю информацию о предстоящих чипсетах для своих новых устройств. Благодаря этому стало известно о грядущих релизах компании.

По информации издания MacRumors, Apple разрабатывает следующие устройства:

iPhone 17e c чипом А19;

MacBook Air с чипом M5;

Бюджетный iPad с чипом А18;

iPad Mini на чипе A19 Pro;

Apple Watch Series 11/Ultra 3 с обновленным чипом S-серии;

Колонка HomePod mini с обновленным чипом S-серии;

Новый Apple TV с чипом A17 Pro;

Гарнитура Vision Pro с чипом M5;

Обновление Studio Display.

Ожидается, что выход большей части новинок состоится осенью 2025-весной 2026 годах. Исключением станет iPad Mini – источники полагают, что выход новинки задержится до 2027 года из-за перехода на OLED-дисплеи.

Из слитого кода также стало известно, что компания работает над следующим поколением модема C1, который будет поддерживать mmWave. Его дебют ожидается в iPhone 17 Air/17e. А MacBook Air на M5 и обновленную Apple TV 4K оснастят собственный чипом под Wi-Fi и Bluetooth.

Ранее стало известно, что Apple работает над функцией Siri, которая "изменит то, как люди используют iPhone". Она может выйти уже весной 2026 года, но с некоторыми ограничениями.

Меж тем в Apple допускают, что Айфоны станут ненужным уже через десять лет. Причина, как нетрудно догадаться, в искусственном интеллекте, который ляжет в основу "умным" очкам нового поколения.

