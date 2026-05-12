Введение НДС для ФОПов: экономист назвал компромисс для Украины на пути в ЕС

Правительство должно до последнего сопротивляться идее повышения налогов для ФОП, считает экономист.

Вводить НДС для физических лиц-предпринимателей в Украине пока нецелесообразно. Такую норму можно ввести только в год вступления страны в Евросоюз и для бизнеса с оборотом от 85 тысяч евро, рассказал экономист CASE Ukraine Олег Гетьман для УНИАН.

По его словам, идея введения НДС для ФОПов обсуждается в Кабинете министров, однако реализовывать ее сейчас не стоит.

"Это все сейчас нецелесообразно. В Кабинете министров есть мнения, что этот налог нужно вводить, но только с порогом от 85 тысяч евро и только в год вступления Украины в ЕС. Это оптимальное решение, потому что это одна из ключевых норм по евроинтеграции. Введение этого в год вступления в ЕС – отличный компромисс", – сказал Гетьман.

В то же время он положительно оценил большинство других рекомендаций международных партнеров для Украины. Он отметил, что выполнение требований МВФ, программы Ukraine Facility и рекомендаций Всемирного банка могло бы существенно ускорить экономическое развитие Украины.

"Были бы перезагружены АРМА и ГБР, государство продало бы банки, которые сейчас являются обузой, в налоговой системе исчезли бы искажения и т. д. Но эти пункты блокируются парламентом", – отметил экономист.

Также он подчеркнул, что украинский бизнес сейчас больше всего нуждается в доступном финансировании и государственной программе страхования военных рисков. По его словам, действующие государственные программы поддержки стоит расширять, в частности программу "5-7-9". Он обратил внимание, что на страхование военных рисков и компенсацию убытков в госбюджете предусмотрели лишь 1 млрд грн в год, и эти средства уже исчерпаны.

"Нужно остановить сомнительные программы, такие как "зимняя тысяча" или "кэшбэк на топливо", и перенаправить их на то, что действительно даст толчок экономике", – добавил Гетман.

Отмена льготы по уплате НДС для ФОП при достижении определенного порога дохода была одним из условий новой программы МВФ для Украины.

19 апреля премьер-министр Юлия Свириденко по результатам консультаций с МВФ заявила, что введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей откладывается. По ее словам, Фонд тогда "с пониманием отнесся к деликатности вопроса".

Однако уже 28 апреля сообщалось, что правительственные чиновники и представители Международного валютного фонда находятся на финальной стадии обсуждения введения НДС для ФОП. Введение налога могут отложить до 2027 года.

