'Посмотрите на Украину': эк-спремьер Катару ответил, почему Иран не откажется от ядерных планов

Бывший глава правительства Катара заявил, что в Иране воспринимают историю Украины после отказа от ядерного оружия как предупреждение.

Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасим упомянул об Украине, комментируя ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

Как заявил политик в интервью Al Jazeera, Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы, поскольку в Тегеране считают ее вопросом выживания государства и гарантией суверенитета.

"Один иранский чиновник однажды сказал мне: "Украина отказалась от ядерного оружия – и посмотрите, что с ней стало", – рассказал шейх.

По словам Хамада бин Джасима, иранское руководство наблюдает за ситуацией в регионе и видит, что ядерное оружие есть у других стран.

"Иран как государство видит, что у Израиля и Пакистана есть ядерное оружие – даже если официально они утверждают обратное или не признают этого", – заявил он.

Бывший премьер Катара предположил, что в конечном итоге Тегеран все равно будет пытаться получить собственное ядерное оружие.

"Я думаю, именно к этому Иран в итоге и придет. Пусть через 20 лет, пусть через несколько лет – но они достигнут этого", – сказал шейх.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что на переговорах по ядерной программе Ирана Тегеран заявлял, что способен создать 11 ядерных бомб. По его словам, к третьему раунду встреч стало ясно, что достичь соглашения не получится.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также говорил, что наращивание иранского ядерного потенциала через несколько месяцев стало бы "неуязвимым". После атак летом 2025 года Тегеран начал строить "подземные бункеры", где могли разрабатываться баллистические ракеты и атомные бомбы.

В свою очередь, МАГАТЭ не обнаружило доказательств создания Ираном ядерной бомбы. Однако там не могут подтвердить, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер.

