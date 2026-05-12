Япония хочет построить вокруг Луны 'солнечное кольцо', и получать бесконечную энергию

Япония хочет построить вокруг экватора Луны гигантское "кольцо" из солнечных панелей, которое позволит передавать на Землю бесконечную энергию. Как пишет ecoticias.com, цель состоит в том, чтобы хотя бы часть системы продолжала вырабатывать электроэнергию по мере движения солнечного света по поверхности Луны.

Один из вариантов проекта предполагает строительство полосы длиной примерно 11000 километров и шириной 400 километров вокруг Луны. Она будет построена из лунного грунта, покрыта панелями и будет передавать электроэнергию на Землю с помощью микроволн или лазеров, направленных на приемные станции.

Строительство может начаться уже в 2035 году, и по оценкам сторонников проекта, позволит получать огромное количество электроэнергии.

Почему Луна привлекательна для экологически чистой энергии

На Луне нет настоящей атмосферы, а значит, нет облаков и штормов, которые бы приглушали солнечный свет. Если там можно установить панели и поддерживать их в чистоте, можно собирать энергию без погодных неожиданностей.

Однако здесь есть важный нюанс: одна точка на Луне проходит примерно 327,5 часов дневного света, за которыми следуют примерно 327,5 часов темноты, что составляет примерно две недели дня и две недели ночи.

Именно здесь и должна помочь конструкция колец. Даже когда один участок погружается во тьму, другой выходит на солнечный свет, поэтому система должна оставаться частично продуктивной. Но это также потербует длинных линии электропередач на лунной поверхности и непрерывного обслуживания в суровых условиях.

Самые большие препятствия – это стоимость и масштаб

В 2011 году президент CSP Japan Тэцудзи Ёсида заявил, что проекту потребуется значительное финансирование и пока не определена точная цена. И даже если деньги появятся завтра, проблема строительства останется. Роботам придется годами работать в абразивной лунной пыли и экстремальных температурах, а затем постоянно устранять неисправности, которые являются обычным делом на Земле.

К тому же любая система направленной передачи энергии потребует больших приемных площадок и строгих правил для контроля передачи.

Ранее УНИАН рассказывал о крупнейшей в Европе солнечной электростанции. Она расположена в провинции Конья в Турции. Комплекс состоит из примерно 3,5 миллиона солнечных панелей и занимает территорию около 20 миллионов квадратных метров. Проект производит почти три миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, чего достаточно для обеспечения города с двумя миллионами жителей.

