Стало известно, какой актер присоединился к третьему сезону Fallout

Американский актер и обладатель премии "Эмми" Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", присоединится к актерскому составу третьего сезона "Fallout". Об этом пишет издание Variety.

Подробности его будущей роли пока держатся в секрете. Также ему составят компанию актеры Элла Пернелл, Аарон Мотен, Кайл Маклахлан, Мойзес Ариас, Кселия Мендес-Джонс, Уолтон Хоггинс, Фрэнсис Тернер и другие.

Напомним, что Fallout – это сериал, снятый Гремом Вагнером и Женевой Робертсон-Дворет по мотивам одноименной серии видеоигр. Действие картины происходит в 23 веке, люди почти вымерли после ядерной войны, начавшейся из-за конфликта США и Китая.

Кстати, первые два сезона сериала входят в число самых популярных телевизионных сезонов на Amazon Prime Video. Они получили немало положительных отзывов от зрителей и критиков.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин сыграл во втором сезоне сериала Fallout.

