Путин боялся расширения НАТО, но после нападения на Украину в Альянс вступили две страны.

Недавно Украина согласилась временно не атаковать Россию, чтобы российский диктатор Владимир Путин смог провести военный парад 9 мая. Это говорит о том, что теперь Украина получает возможность диктовать свои условия прекращения боевых действий.

Как пишет New York Post кампания дальних ударов Украины по России изначально в значительной степени опиралась на помощь США. Однако прошлой весной администрация президента США Дональда Трампа резко сократила помощь Украине, а оружие, которое наносит наибольший ущерб РФ, теперь производится в Украине.

Отмечается, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о том, что сейчас две трети разведданных, которые получает Украина, поступают из Парижа. Это отражает то, как роль США в прекращении войны в Украине сокращается.

В издании напомнили, что ранее корреспондент National Review Джим Герагти иронизировал над тем, что Путин якобы начал полномасштабное вторжение в Украину из-за страха "расширения НАТО до границ РФ". Однако это подтолкнуло Финляндию к вступлению в Альянс, так что теперь Россия имеет более 2000 километров общей границы с членами НАТО.

В издании подчеркнули, что война Путина обернулась против него. Несмотря на подход США к урегулированию войны, Украина все еще имеет возможность укрепляться и давать отпор агрессору.

Россия решила прекратить перемирие

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ по нашей стране. Он подчеркнул, что Россия сама решила положить конец временному перемирию, которое сохранялось несколько дней.

По словам Зеленского, за эту ночь по Украине выпустили более 200 ударных дронов. Также россияне снова использовали авиабомбы на фронте.

