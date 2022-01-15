Эксперты ожидают более агрессивной киберактивности в Украине.

Хакеры, вчера атаковавшие украинские правительственные веб-сайты, могут создать основу для более серьезных кибератак и значительно ухудшить жизнь простых украинцев.

Об этом со ссылкой на экспертов сообщает издание Reuters.

"Поскольку напряжение растет, мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах", — цитирует агентство аналитика по разведке американской компании по кибербезопасности Mandiant Джона Халтквиста.

По его словам, это могут быть разрушительные атаки, направленные на критическую инфраструктуру.

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"Организациям необходимо начать подготовку", - добавил Халтквист.

Агентство отмечает, что до недавнего времени хакерские атаки на больницы, энергокомпании и финансовую систему были редкостью. Однако организованные киберпреступники, многие из которых живут в России, в последние два года агрессивно преследовали объекты критической инфраструктуры с помощью программ-требователей, взламывали данные пациентов.

Как считает бывший руководитель отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович, если Россия отважится на вторжение в Украину, то надо ожидать рост количества кибератак, хотя они не станут фатальными.

"Это будет побочное шоу. Основное шоу будет на Земле", - считает эксперт.

Reuters напоминает, что Украина уже пострадала от некоторых из крупнейших на сегодняшний день кибератак на объекты инфраструктуры.

В декабре 2015 года первая кибератака лишила света 225 тысяч человек на западе Украины, при этом хакеры также саботировали электрораспределительное оборудование, что препятствовало немедленному восстановлению электричества.

"Средняя температура зимой в Украине ниже нуля, поэтому потеря света – потенциально смертельная. Сообщается, что перебои из-за атаки 2015 года в некоторых городах продолжались шесть часов", - говорится в материале.

Атаки на энергосистему Украины эксперты рассматривают как первый пример отключения хакерами жизненно важных энергосистем, обеспечивающих теплом и светом миллионы домов украинцев.

Кибератака на правительственные веб-ресурсы в Украине: что известно

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже возобновлена.

В общей сложности хакеры атаковали около 70 сайтов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после хакерской атаки.

27 июня 2017 года была осуществлена кибератака на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического, транспортного секторов, а также частные предприятия с помощью вируса Petya.A, блокировавшего работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифровал данные на компьютере и потребовал деньги.

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