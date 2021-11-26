Победителю вручили 456 тысяч долларов.

Знаменитый американский блогер MrBeast (настоящее имя – Джеймс Дональдсон) воссоздал популярный южнокорейский сериал Netflix "Игра в кальмара" в реальной жизни. По его словам, он потратил на это 3,5 миллиона долларов.

Ролик с реконструкцией испытаний опубликован на YouTube-канале блогера.

Всего в игре приняли участие 456 человек, незнакомых друг с другом.

В ней были воссозданы декорации и все испытания (с изменениями – игрокам ничто не угрожало: выстрелы заменили взрывпакетами, падения в пропасть стали безопасными благодаря поролону, а ножи были пластиковыми).

Читайте такжеВечеринка в стиле "Игры в кальмара" закончилась кровавой бойней: погибли людиДенежный приз назначили поменьше – победителю вручили 456 тысяч долларов. Также некоторые участники испытаний смогли получить до $10 тысяч.

Напомним, как на днях жителя КНДР приговорили к расстрелу после того, как он незаконно завез в страну сериал "Игра в кальмара".

"Игра в кальмара": что известно о сериале

Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. В первом сезоне 9 серий.

Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц