Конец эпохи Wi-Fi: мир начинает переходить на новую технологию

Мир готовится к переходу на новую безопасную скоростную технологию передачи данных.

Все больше компаний и пользователей начинают обращать внимание на технологию LiFi, которую называют потенциальной альтернативой привычному Wi-Fi. Главная особенность новой системы заключается в том, что для передачи данных она использует не радиоволны, а свет от LED-ламп, пишет издание Gyereksz.

Технология работает по принципу передачи интернет-сигнала через световые импульсы, которые человеческий глаз не замечает. По сути, обычная светодиодная лампа одновременно может выполнять роль источника освещения и интернет-роутера.

Одним из главных преимуществ LiFi считается скорость. По данным разработчиков, технология способна обеспечивать передачу данных в десятки раз быстрее традиционного Wi-Fi. Это особенно важно для 4K-стриминга, облачных сервисов, онлайн-игр и других задач с высоким потреблением трафика.

Еще одним важным плюсом называют безопасность. Поскольку свет не проходит через стены, перехватить сигнал извне значительно сложнее. Именно поэтому LiFi уже тестируют в офисах, банках, университетах и правительственных учреждениях, где защита данных имеет особое значение.

Также технология позволяет подключать большое количество устройств одновременно без серьезного падения скорости. В отличие от радиочастот, световой спектр практически не перегружен.

Сейчас LiFi пока не способен полностью заменить Wi-Fi, поскольку технология требует постоянного источника света и прямой зоны покрытия. Однако эксперты считают, что в ближайшие годы такие системы будут все чаще использоваться вместе с традиционными беспроводными сетями.

Уже сегодня LiFi тестируют в ряде европейских офисов, аэропортов и образовательных учреждений, а производители умных домов начинают интегрировать поддержку интернет-соединения в современные LED-системы освещения.

Как увеличить скорость Wi-Fi дома

Многие пользователи по привычке устанавливают антенны роутера строго вертикально, считая это универсальным решением. Однако можно улучшить сигнал сменой их положения. Специалисты объяснили, что стандартное вертикальное расположение антенн роутера хорошо работает, когда речь идет об одноэтажной квартире.

Также специалисты рассказали, что наболее эффективный способ усиления качества сигнала - правильное расположение точки доступа. Для начала попробуйте переместить роутер в геометрический центр квартиры.

