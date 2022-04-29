Он предложит лишь 1 ГБ трафика, но обеспечит безопасность в интернете.

Команда Microsoft встроила в свой фирменный интернет-браузер полноценный VPN-сервис. Он станет альтернативой сторонним решениям для улучшения безопасности и конфиденциальности при работе в интернете.

Функция будет доступна пользователям бесплатно, но предложит только 1 ГБ трафика ежемесячно, говориться на сайте компании. Для этого будет необходимо войти в свой аккаунт Microsoft.

Сообщается, что новый сервис работает на базе платформы Cloudflare. По сути, это прокси или VPN-сервис, шифрующий данные браузера, чтобы они были защищены от посторонних глаз, в том числе от интернет-провайдера.

Параллельно браузер изменяет данные об IP-адресе и местоположении пользователя, что позволяет использовать его для доступа к ресурсам с географическим ограничением по-содержимому, или тех, которые заблокированы в определенной стране.

Новая возможность в настоящее время доступна только в тестовой сборке Edge на канале Dev, однако дата полноценного запуска функции наверняка не заставит себя ждать

Важно помнить, что пока мы бьем рашистов на земле, война пылает и на киберфронте. Враг пытается разведать информацию и нанести вред украинцам. Один из способов защитить себя – пользоваться VPN.

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