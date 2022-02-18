Так, например, среди "проблемных" упоминаются сайты HBO GO, Bethesda и Yahoo.

Трое из самых популярных в мире браузеров – Google Chrome, Firefox и Microsoft Edge – приближаются к релизу юбилейной 100-й версии. И, как выяснилось, это может стать большой проблемой для множества сайтов по всему миру.

Подробностями поделился портал Engadget.

Все дело в том, что подавляющее большинство интернет-ресуров закодированы на ожидание двузначного номера версии браузера. А потому получив трехзначный номер они могут быть попросту не готовы к такому сценарию и продолжат определять двухзначный – вместо 100 для них будет 10, а поддержка этой версии давно прекращена. Из-за этого сайты могут обрабатываться некорректно.

Google, Mozilla и Microsoft не раз предупреждали разработчиков об этой проблеме. Многие сайты уже решили ее, но далеко не все. Например, HBO, Slack, Bethesda, Yahoo и другие могут сломаться в день релиза новых версий браузеров. Похожая ситуация наблюдалась в начале 2010-х, когда браузеры переходили на двухзначные версии.

Впрочем, до релиза еще есть время на исправление. Выход сотой версии Chrome намечен на конец марта, Firefox – на начало мая. Их создатели пытаются предотвратить массовые проблемы, регулярно тестируя работоспособность сайтов и сообщая о сбоях.

Ранее УНИАН делился советами, как посмотреть сохраненные пароли в популярных браузерах. Найдите в заметке интересующую вас версию браузера и воспользуйтесь указанной рядом с ней последовательностью кнопок.

Объяснили также, почему режим инкогнито в вашем браузере бесполезен. На самом же деле ваша онлайн-активность по-прежнему видима операторам веб-сайтов, интернет-провайдерам и прочим сборщикам данных.

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