Министр Вадим Гутцайт отметил, что спорт постепенно возвращается к обычной жизни.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о том, что все федерации получили финансирование после того, как оно было урезано для борьбы с пандемией COVID-19.

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Гутцайта цитирует Tribuna.com.

"Все виды спорта получили средства. У нас же их забрали в начале карантина. Я не раз встречался с премьер-министром, министром финансов - они нас поддержали.

Вернули, но не все, - Олимпиады же нет. Вернули столько, насколько мы обосновали цифры, нужные нам до конца года. Это 475,8 млн гривен на проведение спортивных мероприятий, учебно-спортивных работ и осуществление антидопингового контроля спортсменов. Все федерации уже получили деньги и смотрят, проводить чемпионат или нет. Сами определяют, они ответственны за это", - сказал министр.

Гутцайт отметил, что спортсмены будут проводить внутренние соревнования, чтобы не терять форму:

"Проводим всеукраинские соревнования, чемпионаты Украины, турниры. Мы собирали всех главных тренеров и гостренеров и объясняли - есть средства, чтобы проводить больше внутренних соревнований, пока нет международных. Чтобы спортсмены не только тренировались, но и соревновались, оттачивали наработанное".

Напомним, финансирование спорта было урезано еще летом, а деньги направили в Фонд борьбы с коронавирусом.

Ранее Минздрав разрешил проводить в Украине международные футбольные матчи со зрителями, но при этом уточнил одно важное условие.

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Автор: Данил Слесь