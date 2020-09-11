УАФ получила официальное разрешение от МОЗ.

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что Министерство здравоохранения Украины разрешило проводить международные матчи на территории страны с болельщиками.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

При этом есть важное условие - сборная Украины и команды, которые будут представлять страну в еврокубках, смогут проводить домашние игры со зрителями лишь в том случае, если место проведения матча будет подпадать под "желтую" или "зеленую" зоны карантинных ограничений.

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Также должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания не более одного человека на пять квадратных метров в помещении или на территории и физического дистанцирования между зрителями.

Рекомендуется заполнять трибуны не более чем на 25% от максимальной вместимости.

В то же время на матчах, которые проводятся в "оранжевой" или "красной" зонах должно присутствовать не более 220 человек.

"Ждем успешного проведения тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА, который состоится в Будапеште 24 сентября. Если все пройдет хорошо, то наиболее вероятный следующий этап - согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти", - отметил президент УАФ Андрей Павелко.

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В конце июля Украине впервые с марта в рамках УПЛ прошли матчи со зрителями.

1 августа Кабмин разрешил пускать зрителей на все футбольные матчи, однако уже 20 августа решение было пересмотрено в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. В итоге матчи 1-го тура УПЛ и игра за Суперкубок Украины прошли при пустых трибунах.

Сборная Украины 3 сентября принимала сборную Швейцарии на "Арене Львов" при пустых трибунах.

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Автор: Антон Дударь