Йоанна Волош повторила фото, которое делала два года назад.

Польская волейболистка итальянского клуба "Имоко Воллей" Йоанна Волош опубликовала в сети откровенное фото.

Спортсменка разместила у себя в Instagram черно-белый снимок, на котором предстала абсолютно голой, но прикрылась выигранным кубком.

Таким образом, она отметила первую в истории победу "Имоко Воллей" в Кубке европейских чемпионов ЕКВ.

Стоит отметить, что Волош опубликовала подобное фото уже не в первый раз. В 2019 году она позировала голой, спрятавшись за кубком после победы "Имоко Воллей" в чемпионате Италии.

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Автор: Антон Дударь