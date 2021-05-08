Йоанна Волош выиграла Лигу чемпионов / фото Michele Gregolin
Польская волейболистка итальянского клуба "Имоко Воллей" Йоанна Волош опубликовала в сети откровенное фото.
Спортсменка разместила у себя в Instagram черно-белый снимок, на котором предстала абсолютно голой, но прикрылась выигранным кубком.
Таким образом, она отметила первую в истории победу "Имоко Воллей" в Кубке европейских чемпионов ЕКВ.
фото instagram.com/asiawolosz14
Стоит отметить, что Волош опубликовала подобное фото уже не в первый раз. В 2019 году она позировала голой, спрятавшись за кубком после победы "Имоко Воллей" в чемпионате Италии.
фото instagram.com/asiawolosz14
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