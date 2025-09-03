Крупнейшие в мире запасы серебра находятся в Перу.

По состоянию на 2024 год мировые запасы серебра оценивались в 550-640 тысяч метрических тонн. Примечательно, что в пятерку лидеров по запасам не вошли крупнейшие экономики мира, такие как США или Индия.

В пятерку лидеров вошли страны из разных уголков мира. О них читайте далее.

Перу

Крупнейшие в мире запасы серебра находятся в Перу. По состоянию на 2024 год эта страна имела 140 000 метрических тонн (далее – МТ) запасов. Было добыто 3100 МТ серебра.

Шахты в этой стране эксплуатируют Канада, США, Швейцария, Китай, Япония, Великобритания, Австралия и Мексика.

Россия

Большие запасы серебра имеет страна-агрессор Россия. Их оценивают в 92 000 тонн, что является вторым по величине запасом.

"В 2024 году она произвела примерно 1200 тонн серебра. Несмотря на глобальные потрясения и постоянные санкции, Россия продолжает удерживать глобальное доминирование в запасах серебра", – пишет ресурс.

Китай

Третье место в списке лидеров занимает Китай с запасами в размере 70 000 тонн. Он также является одним из крупнейших производителей и потребителей серебра. Рост спроса обусловлен развитием электроники и возобновляемой энергетики.

"Китай является важным конкурентом США в области добычи критически важных минералов, в 2024 году производство серебра в стране составило 3300 тонн", – добавляют авторы.

Польша

Центром добычи серебра в Европе является Польша с запасами в 61 000 тонн. В 2024 году она добывает 1300 тонн. Ее запасы являются значительными и в основном добываются из медных рудников.

Мексика

Мексика исторически является одним из крупнейших производителей серебра в мире. Эта страна продолжает играть важную роль в мировых запасах. По состоянию на 2024 год она владела 37 000 тоннами серебра.

