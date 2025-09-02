Для орбитального полета аппарат должен выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Истребители доминируют в небе, но когда дело доходит до космоса, они не справляются. В отличие от ракет, они не способны выйти на орбиту. В WION объяснили, с чем это связано.

Отмечается, что истребители не могут выходить из орбиты Земли, как ракеты. Это принципиально разные аппараты, предназначенные для совершенно разных целей.

Истребители спроектированы для полетов в атмосфере Земли, в то время как космические ракеты предназначены для полетов на огромной высоте. Более того, есть и другие ограничения.

Для выхода на орбиту требуется изменение скорости примерно на 9400 км/ч, в то время как самые быстрые современные истребители обычно развивают скорость около 3500 км/ч. Это огромный разрыв в энергии, который самолеты не могут преодолеть.

Также истребители оснащены двигателями, которые требуют кислорода из атмосферы. С увеличением высоты воздух становится разреженным, и двигатели теряют мощность. Ракеты же не зависят от атмосферного кислорода.

Более того, для орбитального полета аппарат должен выдерживать экстремальные нагрузки и температуры. Истребители созданы для полетов в атмосфере и будут разрушены при попытке совершить орбитальный полет.

Также в издании добавили, что не стоит забывать и о топливной эффективности. Реактивные двигатели разработаны для эффективных полетов в атмосфере, а ракетные двигатели - для высокоэнергетических космических полетов. У них совершенно разный расход топлива.

Некоторые экспериментальные самолеты смогли достичь космоса, но это гибридные аппараты, которые не являются традиционными истребителями. Тем не менее пока истребители не способны совершать орбитальные полеты.

Могут ли истребители обогнать свои собственные ракеты

Ранее в WION рассказали, могут ли истребители обогнать ракеты, которые они запускают. Ответ оказался довольно простым.

Некоторые современные истребители, такие как МиГ-25, могут развивать скорость, близкую к 2,8 Маха (около 3500 км/ч). Ракеты класса "воздух-воздух", такие как Meteor, могут лететь со скоростью более 4 Маха (почти 5000 км/ч). Это намного быстрее, чем может лететь любой реактивный самолет.

Отмечается, что истребители не могут обогнать собственные ракеты. Ракеты используют ракетные или прямоточные двигатели, которые позволяют им ускоряться значительно быстрее, чем самолетам.

