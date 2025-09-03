Это фото не является новым, отметили в конструкторском бюро.

В сети опубликовали фото нового украинского КАБа на истребителе МиГ-29. Разработчик этого оружия – конструкторское бюро "Медоїд" – раскрыл подробности о новинке.

В комментарии изданию Defense Express в бюро подтвердили, что на фото действительно была их разработка. При этом отмечается, что это фото – не новое, оно было сделано во время одного из этапов испытаний. Поэтому предположения о боевом использовании украинского изделия не соответствуют действительности, добавляют авторы.

"Разработка модуля, который позволяет превратить обычную авиабомбу в планирующую, сейчас продолжает находиться на этапе испытаний, на основании совместного решения между КБ и Минобороны, и движется в сторону государственных, прохождение которых является условием для принятия на вооружение", – говорится в материале.

Издание отмечает, что за два месяца после первого появления на публике украинского КАБа была проведена кропотливая работа над системами навигации. Была достигнута заданная точность попадания. Сейчас разработчики нацелились на то, чтобы достичь дальности полета при средневысотном сбросе в 80 км.

При этом прогресс работ сдерживается недостатком финансирования, поскольку государственных средств на эту разработку не предоставляли. Поэтому производство опытных образцов и работа над КАБом ведется за счет самих разработчиков и благодаря помощи неравнодушных, рассказывают авторы.

"В конце концов ориентировочная стоимость КАБа составляет около 25 тысяч долларов. И конечно каждое его испытание с самолета означает дополнительные расходы на производство нового прототипа", – добавляет издание.

Визуально разработка бюро "Медоїд" повторяет конструкцию российского УМПК, причем сделали это сознательно. Авторы объясняют, что скопировать то, что работает у врага и рассчитано на массовое производство – прагматичное решение. Однако "начинка" самого украинского КАБа – новая, с учетом возможностей сотрудничества с зарубежными партнерами и собственных производственных возможностей.

"Также, возможно, требует объяснения информация о носителе этого средства дальнобойного поражения. На видео с полигонным испытанием в конце июня КАБ был сброшен с фронтового бомбардировщика Су-24М. Но этот самолет не должен быть его штатным носителем, а был использован лишь как испытательная платформа. В качестве носителя КАБов, как и других высокоточных бомб западного производства, рассматриваются именно истребители. Поэтому испытания изделия уже с МиГ-29 вполне закономерный шаг", – констатирует Defense Express.

Что известно о новом украинском КАБе

О том, что Украина разрабатывает свой аналог российского МПК, было известно еще в июне. Тогда украинский КАБ мог осуществлять планирующий полет на 60 километров.

При этом украинский боеприпас имеет преимущество – им называли потенциально большую точность. В то же время стоимость одной единицы оценивали в примерно 1,2 млн гривень или 25 тыс долларов.

