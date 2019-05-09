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Прикрылись только кубком: итальянские волейболистки отпраздновали победу откровенными фото

15:20, 09 мая 2019
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Волейболистки "Имоко Воллей" выиграли чемпионат Италии / фото: instagram.com/imocovolley

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram.

Волейболистки сделали командное фото, прикрывшись только завоеванным кубком, а также надев на себя медали.

Кроме того, капитан команды Йоланна Волош, полностью раздевшись, сделала собственное фото с трофеем.

"Имоко Воллей" удалось выиграть чемпионат Италии во второй раз подряд и в третий раз в истории.

УНИАН также сообщал о том, что британские синхронистки выступили в бассейне, заполненном пластиковыми бутылками и мусором.

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Теги: #волейбол