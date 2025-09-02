Отмечается, что Михаил Сцельников общался с сыном очень редко.

Бывшая жена подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия Михаила Сцельникова, писательница Елена Чернинька рассказала, что когда их общий сын пошел воевать за Украину, то они с отцом сильно поссорились из-за разногласий в политических взглядах.

Об этом она написала в Facebook. Женщина отметила, что хочет разъяснить ситуацию, поскольку сейчас распространяется очень много разной информации – как правдивой, так и бессмысленной.

"С бывшим мужем мы разошлись в 1998 году. А официально с документом – в 2000 году. Растила я сына одна. Иногда отец появлялся. Как то на 1 сентября в первый класс или на какое-то значительное событие. С сыном общался, но очень редко. Когда "Лемберг" ушел на войну, они очень поссорились. И "Лемберг" везде заблокировал предка. Потому что один был патриот, а другой нет. После гибели сына мне пришлось общаться с его отцом. Документы, следователи, ДНК и т.д.", – отметила Елена Чернинька.

Видео дня

По ее словам, "ни дружбы, ни вражды не было". Нечастое общение между ней и бывшим мужем было только по поводу исчезновения сына-военного, добавила она.

"Воспитывала я Михаила-Виктора настоящим мужественным мужчиной. Об этом можно прочитать в моей книге, где ни одного упоминания об отце нет", – добавила женщина.

При этом она отметила, что новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали ее семью.

"Мой сын герой погиб за Украину. Прошел Киев, Запорожье, Николаев и сам напросился на перевод в Бахмут в 93 бригаду. В самую горячую точку. Был младшим сержантом, командиром отделения разведвзвода. И погиб, как Герой. Герои не умирают!" – отметила она в заметке.

Дело об убийстве Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове был убит народный депутат, бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Подозреваемого уже задержали – им оказался 52-летний Михаил Сцельников. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Перед заседанием суда он объяснил свой поступок тем, что хочет получить приговор, чтобы его обменяли в Россию и там он якобы будет искать тело своего сына.

Вас также могут заинтересовать новости: