Военный рассказал, что переговоры велись не об их сдаче в плен, а относительно эвакуации раненых с "Азовстали".

Переговоры были о гражданских и эвакуации раненых, а также очень важным для нас было забрать всех убитых на поле боя, рассказал заместитель командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Святослав "Калина" Паламар в интервью "Украинской правде".

"Тогда на заводе было много гражданских, и я обращался ко всему миру об их эвакуации", - рассказал "Калина".

По его словам, с генералами ГРУ и военным командованием непосредственно общался командир 1-го Корпуса НГУ "Азов" Денис "Редис" Прокопенко.

Также, он добавил, что были и представители наших спецслужб.

"Враг понимал, что если он на это пойдет, у нас, скажем так, развяжутся руки и, возможно, мы что-то прямо учудим серьезное. А мы хотели, скажу откровенно. Поэтому переговоры шли", - вспомнил те события военный.

По его мнению, чтобы захватить штурмом "Азовсталь", россияне понесли бы колоссальные потери, поскольку система укрытий обеспечивала им довольно длительную оборону.

"С другой стороны, ситуация у нас была плохая: еда, раненые, враг пытался побудить нас к прекращению обороны", - отметил "Калина".

Когда был приказ о прекращении обороны, по словам военного, "Редис" со всеми командирами подразделений, которые были, вышел на переговоры с представителями РФ, где были озвучены их требования.

"Там в принципе стандартные вещи: нормальное адекватное поведение в отношении пленных, соблюдение Женевских конвенций и так далее. Но так случилось, как случилось - вы знаете эту историю", - добавил военный.

"Калина" подтвердил, что однажды "Редис" поехал на переговоры в один из уже на то время оккупированных населенных пунктов. Он поделился, что, честно говоря, ему трудно осознать, что бы произошло, если бы его убили или забрали в плен.

"Весь личный состав переживал. Все сидели на нервах. Но "Редис" - человек взвешенный и довольно хладнокровный в таких сложных ситуациях. И понимал все риски. Он принял такое решение, и оно было действительно важным", - пояснил военный.

Он добавил, что Богдан Кротевич в то время был начальником штаба и если бы с "Редисом" что-то произошло, то он бы принял оборону Мариуполя. Однако, в то время уже все войска были на территории завода "Азовсталь".

При этом, "Калина" добавил, что они хотели "рубиться" с врагом до конца.

""Редис" же вел переговоры не о нашей сдаче в плен, а о том, чтобы эвакуировать раненых на "большую землю". Если бы это удалось сделать, ситуация была бы совсем другой", - считает он.

Оборона "Азовстали"

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский наградил командира 1-го корпуса Нацгвардии, полковника Дениса "Редиса" Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени. После плена россиян "Редис" заявил, что в дальнейшем будет защищать Украину. Его удалось освободить из российского плена в сентябре 2022 года вместе с еще 4 командирами.

Также мы писали, что руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе россияне создали две военные базы на комбинате "Азовсталь". Он добавил, что Мариуполь уже не просто логистический военный перекресток и хаб, а полноценная военная логистическая база.

