Премьер Болгарии заявил, что глушение GPS является одним из последствий военных конфликтов.

Власти Болгарии сообщили, что не будут проводить расследование причин сбоев в работе GPS в аэропорту Пловдива, которые фиксировали во время прибытия самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает DW.

"Нет оснований для начала расследования", - заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

Он добавил, что подобные инциденты "не классифицируются как гибридные или кибервызовы". Более того, по словам премьера Болгарии, такие зафиксированные препятствия - не редкость.

Видео дня

"С начала войны против Украины мы видим проявления того, что называется электронной войной. В глушении GPS нет ничего необычного - это одно из последствий военных конфликтов", - отметил Желязков.

По мнению болгарского премьера, такие помехи не были направлены конкретно против самолета фон дер Ляйен.

Детали инцидента с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Ранее УНИАН сообщал, что издание Sky News сообщает, что время вмешательства в работу GPS выглядит интересно, ведь это произошло тогда, когда ЕС готовит свой 19-й пакет санкций против России, а европейские лидеры обсуждают, какие гарантии безопасности они могут предоставить Украине. Также этот инцидент произошел во время четырехдневного тура главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по государствам-членам ЕС, которые граничат с Россией или расположены рядом с этой страной. Еще издание рассказало, что несколько неопознанных дронов следили за перемещением войск стран-членов НАТО во время их проезда через Восточную Германию и землю Тюрингия к восточному фронту для доставки боеприпасов в Украину.

Также мы писали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России, что за очередную атаку по Киеву, ведомство продолжит оказывать давление на страну-агрессор. Примечательно, что в результате дроновой атаки РФ повреждено здание миссии ЕС. Ляйен добавила, что этот случай показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: