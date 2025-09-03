В частности, к таким людям астрологи относят Водолеи.

Встречали ли вы когда-нибудь человека, который будто выстроил стену вокруг своих эмоций? Таких людей порой трудно полностью понять, и вы можете гадать, что на самом деле происходит в их голове. Астрологи верят, что на характер может влиять день вашего рождения.

Как пишет Times of India, люди, рожденные в определенные даты, часто холодные и эмоционально недоступные. В частности, в перечень попали те, кто родился в период с 20 января по 18 февраля.

20 января - 18 февраля (Водолей)

Как утверждают астрологи, Водолей, которым управляет Уран, известен своей отстраненностью. Они ценят свою независимость больше, чем эмоциональные связи. Но это не значит, что им на вас безразлично. Они просто больше предпочитают говорить об идеях, меняющих мир, чем о своих чувствах.

20 апреля - 20 мая (Телец)

Тельцы - упрямые люди. Они также практичны и глубоко привязаны к своим привычкам. Люди, рожденные в этот период, известны тем, что держат свои эмоции под строгим контролем. Они показывают их только тогда, когда чувствуют себя в полной безопасности.

"Тельцы могут казаться эмоционально недоступными просто потому, что им нужно много доверия, прежде чем они откроются. Пока это доверие не будет построено, ожидайте, что они будут держать свои чувства взаперти", – добавляют авторы.

23 октября - 21 ноября (Скорпион)

Скорпионы также известны своей эмоциональной сдержанностью. Представители этого знака Зодиака испытывают глубокие эмоции, но часто прячут их.

Астрологи считают, что Скорпионы могут казаться эмоционально недоступными, чтобы защитить себя от боли. Но они могут быть холодными, когда чувствуют угрозу.

22 декабря - 19 января (Козерог)

Козероги, рожденные в разгар зимы, имеют репутацию стоических и эмоционально отстраненных лиц. Эти личности находятся под властью Сатурна и ставят свои амбиции выше эмоционального самовыражения. Часто они кажутся холодными или сдержанными.

"Козероги предпочитают сосредоточиться на практической стороне жизни, и чувства иногда могут казаться отвлечением от их целей. Они показывают свои эмоции только тогда, когда считают это необходимым, что делает их одним из наименее эмоциональных знаков зодиака. Хотя люди, рожденные в эти даты, могут казаться холодными или эмоционально отдаленными, часто это лишь отражение их природы. Под ледяной внешностью многие из них испытывают глубокие эмоции – просто имеют свои уникальные способы их показывать (или не показывать вообще)", – говорится в материале.

