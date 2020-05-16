цей матеріал доступний українською

В хоккейной форме на воде: в Федерации хоккея Украины оригинально призвали открыть спортивные арены (видео)

14:25, 16 мая 2020
Другое
20 0
Зубко считает, что &quot;пора открыть двери для спорта&quot; / фото: uhl.ua

Вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко оригинальным образом призвал правительство открыть спортивные арены для проведения матчей.

Читайте такжеПредставлен трейлер фильма о легендарных хоккеистах НХЛ с украинскими корнями (видео)

Функционер опубликовал видео на своей странице в Facebook.

В ролике Зубко сидит в хоккейной форме возле воды и обращается к властям:

"Возможно, вам покажется это странным, что я сегодня в хоккейной форме на воде. Может быть, кто-то подумает, что вице-президент Федерации хоккея сошел с ума безо льда, но это не так. Сегодня я призываю всех к открытию спортивных площадок: ледовых арен, футбольных и баскетбольных стадионов.

Если сегодня уже работают кафе и рестораны, я уверен, что мы должны открыть двери для спорта. Ведь спорт - это наша жизнь".

Напомним, Украинская хоккейная лига в марте остановила сезон из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент турнир находится на стадии плей-офф.

УНИАН ранее сообщал о том, что хоккейная сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира-2021.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter