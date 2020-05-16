В хоккейной форме на воде: в Федерации хоккея Украины оригинально призвали открыть спортивные арены (видео)
Вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко оригинальным образом призвал правительство открыть спортивные арены для проведения матчей.
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Функционер опубликовал видео на своей странице в Facebook.
В ролике Зубко сидит в хоккейной форме возле воды и обращается к властям:
"Возможно, вам покажется это странным, что я сегодня в хоккейной форме на воде. Может быть, кто-то подумает, что вице-президент Федерации хоккея сошел с ума безо льда, но это не так. Сегодня я призываю всех к открытию спортивных площадок: ледовых арен, футбольных и баскетбольных стадионов.
Если сегодня уже работают кафе и рестораны, я уверен, что мы должны открыть двери для спорта. Ведь спорт - это наша жизнь".
Напомним, Украинская хоккейная лига в марте остановила сезон из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент турнир находится на стадии плей-офф.
УНИАН ранее сообщал о том, что хоккейная сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира-2021.