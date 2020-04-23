Хоккейная сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира-2021

Украинская сборная будет выступать в группе В Первого дивизиона.

Стали известны соперники мужской сборной Украины по хоккею на чемпионате мира-2021.

Как сообщает официальный сайт ФХУ, программа чемпионатов мира была утверждена советом Международной федерации хоккея в формате видеоконференции.

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Сборной Украины в следующем году предстоит сыграть в группе В Первого дивизиона.

Соперниками нашей команды будут сборные Литвы, Польши, Японии, Эстонии и Сербии.

Матчи пройдут с 25 апреля по 1 мая 2021 года. Право проведения турнира остается за польским Катовице.

Как сообщал УНИАН, в феврале сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный этап на Олимпиаду-2020.