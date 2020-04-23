Хоккейная сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира-2021
15:32, 23 апреля 2020Другое
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Украинская сборная будет выступать в группе В Первого дивизиона.
Хоккеисты сборной Украины / фото: ФХУ
Стали известны соперники мужской сборной Украины по хоккею на чемпионате мира-2021.
Как сообщает официальный сайт ФХУ, программа чемпионатов мира была утверждена советом Международной федерации хоккея в формате видеоконференции.
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Сборной Украины в следующем году предстоит сыграть в группе В Первого дивизиона.
Соперниками нашей команды будут сборные Литвы, Польши, Японии, Эстонии и Сербии.
Матчи пройдут с 25 апреля по 1 мая 2021 года. Право проведения турнира остается за польским Катовице.
Как сообщал УНИАН, в феврале сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный этап на Олимпиаду-2020.
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