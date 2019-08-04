Украинский пловец Говоров выиграл этап Кубка мира в Токио

Украинец опередил соперника на одну сотую секунды.

Украинский пловец Андрей Говоров завоевал золотую медаль на первом этапе Кубка мира в сезоне, который состоялся в Токио (Япония).

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Говоров был единственным представителем Украины на соревнованиях. Он выступал на дистанции 50 метров вольным стилем и баттерфляем.

Именно в заплыве баттерфляем украинец показал результат 23,10 секунды, опередив на одну сотую секунды американца Себастьяна Сабо. Бронзовую награду завоевал еще один представитель США Майкл Эндрю - 23,24 секунды.

Следующий этап Кубка мира пройдет в китайском Цзинане с 8 по 10 августа.

На минувшем чемпионате мира по водным видам спорта Говоров вышел в финал на своей коронной дистанции, однако в медальном заплыве стал только шестым.

УНИАН также сообщал, что украинский пловец Романчук стал серебряным призером чемпионата мира.