Украинский пловец Романчук стал серебряным призером чемпионата мира

Спортсмен принес сборной единственную медаль соревнований в плавании

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.

Украинец стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 14,37,63. Опередить украинца удалось немцу Флориану Веллброку, третьим стал итальянец Грегорио Пальтриньери.

Еще один украинец Сергей Фролов стал седьмым.

Чемпионат мира

Плавание, 1500 метров, вольный стиль

1. Флориан Веллброк (Германия) – 14.36,54

2. Михаил Романчук (Украина) – 14.37,63

3. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 14.38,75...

7. Сергей Фролов (Украина) – 15.01,04.

Это единственная медаль сборной Украины на ЧМ в плавании. Всего на счету украинцев семь наград - одно золото, одно серебро и пять бронз.

УНИАН ранее сообщал, что участники ЧМ по водным видам спорта пострадали из-за обрушения балкона.