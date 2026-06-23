В 1908 году над Сибирью что-то взорвалось и повалило миллионы деревьев, а кратера так и не нашли

Мощность взрыва сравнивают с мощностью атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Более века назад что-то разорвалось в небе над Сибирью иуничтожило лес размером с современный мегаполис, пишет Space Daily.

30 июня 1908 года над рекой Подкаменная Тунгуска раздался взрыв такой силы, что очевидцы за сотни километров видели столб света, ярче солнца, а ударная волна сбивала людей с ног и выбивала окна. Мощность взрыва оценивают в 10–15 мегатонн – это примерно в тысячу раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Лес на площади около 2 000 квадратных километров был мгновенно уничтожен. По имеющимся данным, более 80 миллионов деревьев повалены и разбросаны от центра, как спицы колеса. Но в эпицентре – ни одной ямы, ни одного кратера, ни одного метеорита.

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Как известно, первая научная экспедиция добралась туда только в 1927 году. Исследователь Леонид Кулик рассчитывал найти огромную воронку. Вместо этого он увидел миллионы поваленных стволов и несколько деревьев в самом центре – обожженных, но стоящих вертикально, словно что-то взорвалось прямо над ними.

Ответ дали учёные лишь в конце ХХ века. Астероид диаметром около 50–60 метров вошёл в атмосферу со скоростью 27 километров в секунду. На такой скорости воздух перед ним не успевает отступить – он превращается в стену давления и жара. Каменное тело просто не выдержало и распалось за несколько километров до земли, фактически испарившись и выбросив всю энергию вниз ударной волной. Оно уничтожило лес – но само перестало существовать ещё в воздухе.

Более того, в 2013 году гораздо меньший объект – всего 20 метров в ширину – взорвался над Челябинском и ранил около 1 500 человек. По имеющимся данным, если бы нечто подобное тунгусскому объекту упало над крупным городом – последствия были бы несравненно страшнее.

Новости науки

Ранее УНИАН писал о необычном астероиде "арахис". Ученые выяснили, что он вращается вокруг двух осей одновременно – из-за этого он качается при движении по Солнечной системе. Астероид имеет необычную форму, похожую на арахис: две округлые части соединены более узкой "шеей". Ученые также обнаружили на нем минералы, образовавшиеся вблизи жидкой воды, – это указывает на то, что он является обломком более крупного астероида, богатого углеродом и водой, который распался 155 миллионов лет назад.

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