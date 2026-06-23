Часть Украины накроет непогода: синоптики объявили предупреждение (карта)

В ряде областей сегодня ожидаются грозы с градом и шквалами.

В ряде областей Украины 23 июня ожидается неблагоприятная погода. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днём 23 июня в южной части, большинстве западных и центральных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Днем в Украине, кроме севера и северо-востока, пройдут умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Закарпатье и Прикарпатье местами сильные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура повысится до +27°...+32°, в западных и северных областях будет несколько прохладнее, +23°...+28°.

Напомним, повышенный уровень опасности объявлен, в частности, во Львове и Львовской области.

В Киевской области сегодня также ожидается переменная облачность. Днем осадков не ожидается. Преобладающий ветер – северо-западный, 7–12 м/с. Температура по области ожидается в пределах +23°...+28°, а в Киеве воздух прогреется до +26°...+28°.

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