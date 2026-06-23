США в ООН призвали Россию заключить мир с Украиной

Экономика России истощена, в то время как Украина быстро внедряет инновации, подчеркнул представитель США.

России стоит пойти на соглашение с Украиной, ведь время не на её стороне. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН Дэн Негря.

"Как дал понять президент Трамп (Дональд Трамп – президент США, – ред.) на саммите "Большой семерки" на прошлой неделе, России стоит пойти на соглашение. Время не на стороне Москвы", – отметил он.

По словам заместителя постоянного представителя, Российская Федерация каждый месяц теряет 40 тысяч человек убитыми и ранеными, а ее экономика сильно истощена. Между тем Украина, подчеркнул он, "быстро внедряет инновации".

Видео дня

"Дипломатия и переговоры, а не новое кровопролитие, – единственный выход. Ничто другое не остановит эти бессмысленные убийства. Эта война длится слишком долго, и она должна закончиться", – подчеркнул Негря.

Переговоры о мире: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности заявил, что Украина может пересмотреть свое предложение о прекращении огня с РФ вдоль линии фронта. Дипломат напомнил, что Киев неоднократно призывал Совбез ООН принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня, но "протянутая рука Украины так и зависла в воздухе". "Не могу исключать, что Украина может скорректировать и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом", – отметил Мельник.

Президент США Трамп на саммите G7 после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал Россию заключить соглашение. "Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 тысяч солдат в общей сложности. Подумайте об этом. Это происходит каждый месяц", – подчеркнул глава Белого дома.

А вот помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия уже не ждет выполнения договоренностей на Аляске, достигнутых в ходе встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского лидера Владимира Путина, а рассчитывает на победу и реализацию собственных целей. По его словам, сегодня договоренности якобы соблюдает только одна из сторон, другая же оказалась "не совсем способной пройти свою часть пути".

Вас также могут заинтересовать новости: