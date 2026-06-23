Историческая напряженность с Польшей угрожает сорвать планы восстановления Украины, – Bloomberg

Один из высокопоставленных чиновников называет спор между президентами потенциальной "стратегической ошибкой".

Польско-украинские отношения оказались под серьёзным ударом накануне крупной бизнес-конференции в Гданьске, пишет Bloomberg.

Речь идет о том, что исторические обиды угрожают сорвать двухдневную встречу по восстановлению Украины в Польше. Конференция, которая начнётся в четверг в северном польском порту, изначально была призвана помочь польским компаниям получить контракты на восстановление, стоимость которого Всемирный банк оценивает в колоссальные 524 миллиарда долларов.

Однако ситуация обострилась после того, как президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны.

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По имеющимся данным, причиной такого радикального решения польского лидера стало то, что Украина назвала одно из воинских подразделений в честь своих националистических бойцов. Навроцкий подчеркнул, что эти деятели во время Второй мировой войны убили примерно 100 000 польских мужчин, женщин и детей. В то же время президент Украины заявил, что действует по просьбе солдат как главнокомандующий страны.

В ответ Зеленский, несколько высокопоставленных чиновников и трое бывших президентов также заявили, что вернут награды, которые ранее получали от Польши.

На фоне кризиса премьер-министр Польши Дональд Туск попытался успокоить стороны. По его мнению, спор между президентами является потенциальной "стратегической ошибкой", которая может обернуться против бизнеса, репутации и геополитики.

Польские компании уже активно готовились к масштабному выходу на украинский рынок. Как говорится в материале, строительные гиганты Budimex, Polimex-Mostostal и государственная AMW Sinevia договорились совместно бороться за инфраструктурные контракты. Страховая компания PZU купила украинское подразделение MetLife. Ритейлер LPP вернулся в Украину ещё в 2022 году. Orlen рассматривает возможность инвестиций в "Укрнафту".

Председатель организационного комитета встречи Павел Коваль ещё до обострения ситуации говорил, что конференция может формализовать "несколько десятков" контрактов и писем о намерениях – от энергетики до обороны. Теперь эти планы под вопросом.

Пока, как отмечает источник, остается неизвестным, присоединится ли Владимир Зеленский к встрече в Гданьске. Хотя ещё в воскресенье украинский лидер отмечал, что "поляки и украинцы не могут быть ничем иным, как партнёрами или друзьями" как соседи, польские эксперты настроены скептически.

Орден Белого Орла – что известно

Ранее Зеленский вернул награду через "Новую почту", что вызвало новую волну недовольства в канцелярии президента Навроцкого. Там назвали это очередным оскорблением и отметили, что Зеленский "добавил оскорбление к оскорблению" после того, как Украина назвала военное подразделение в честь бойцов УПА. В ответ на вопрос, почему орден не отозвали у Муссолини или Шредера, в канцелярии пояснили: первые двое давно умерли, а Шредер "никогда не оскорблял польскую нацию так открыто".

Как стало известно, возвращённый орден будет передан на хранение в Управление наград и номинаций. При этом Польша подчеркнула, что эта конкретная награда больше никому не будет вручена.

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