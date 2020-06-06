Заря - Колос: видео трансляция матча УПЛ

"Заря" и "Колос" сыграют в 25-м туре чемпионата Украины.

6 июня в матче 25-го тура УПЛ на "Славутич-Арене" в Запорожье "Заря" будет принимать "Колос".

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Начало встречи - в 17.00.

Перед этим туром "Заря" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. У луганчан в активе 46 очков, столько же у "Десны" и "Динамо", которых "Заря" опережает по дополнительным показателям.

На первом этапе УПЛ "Заря" дважды обыграла "Колос" - 3:1 на выезде и 2:0 на своем поле.

На победу "Зари" букмекеры дают коэффициент 1,35, на ничью - 4,70, а на победу "Колоса" - 10,50.

Заря - Колос

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Ранее УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 25-го тура УПЛ.

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