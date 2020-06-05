Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 25-го тура
19:10, 05 июня 2020Футбол
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"Шахтер" и "Динамо" встретятся с претендентами на еврокубки.
Динамо встретится с Александрией / фото ФК Динамо Киев
6 и 7 июня будут проходить матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
Это будет уже второй тур после карантина, который длился с марта из-за пандемии коронавируса. Все игры будут проходить без болельщиков.
Стоит отметить, что матч "Шахтера" и "Десны" был перенесен из Чернигова в Киев, а "Львов" - "Днепр-1" - из Львова в Днепр.
Расписание трансляций
6 июня
17.00. "Заря" - "Колос"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Шахтер" - "Десна"
Трансляция: "Футбол 2"
7 июня
14.00. "Олимпик" - "Мариуполь"
Телеканал: "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Александрия"
Трансляция: "2+2"
19.30. "Львов" - "Днепр-1"
Трансляция: "Футбол 1"
УНИАН ранее сообщал о всех результатах 24-го тура УПЛ.
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