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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 25-го тура

19:10, 05 июня 2020
Футбол
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Динамо встретится с Александрией / фото ФК Динамо Киев

Это будет уже второй тур после карантина, который длился с марта из-за пандемии коронавируса. Все игры будут проходить без болельщиков.

Стоит отметить, что матч "Шахтера" и "Десны" был перенесен из Чернигова в Киев, а "Львов" - "Днепр-1" - из Львова в Днепр.

Расписание трансляций

6 июня

17.00. "Заря" - "Колос" 

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Шахтер" - "Десна" 

Трансляция: "Футбол 2"

7 июня

14.00. "Олимпик" - "Мариуполь"

Телеканал: "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Александрия"

Трансляция: "2+2"

19.30. "Львов" - "Днепр-1"

Трансляция: "Футбол 1" 

УНИАН ранее сообщал о всех результатах 24-го тура УПЛ.

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