МОЗ озвучило рекомендации для проведения матчей УПЛ: опубликован документ

На стадионах должно быть не более двухсот человек в возрасте не старше 60 лет.

Министерство здравоохранения Украины утвердило временные рекомендации для проведения матчей украинской Премьер-лиги в условиях карантина.

Постановление вступает в силу с 26 мая.

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В частности, согласно документу, на территории стадиона во время матчей может находиться не более 200 человек, включая участников игры. Кроме того, есть возрастное ограничение - присутствующим должно быть от 18 до 60 лет. На стадион также не будут пускаться люди, у которых выявят температуру 37,2 и выше.

Команды будут выходить на поле раздельно и без сопровождения детей, традиционных выстраивания в ряд и рукопожатий не будет. Все находящиеся на стадионе должны использовать маски, кроме тех, кто находится на поле и участвует в игре (футболисты, судьи, тренеры).

Футбольным клубам необходимо тестировать своих игроков, тренеров и персонал каждые 14 дней.

Напомним, МОЗ разрешило возобновить сезон в украинском футболе, начиная с 30 мая.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" запланировало еще один контрольный матч перед возобновлением сезона.

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