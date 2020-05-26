Динамо запланировало еще один контрольный матч перед возобновлением сезона

Киевляне сыграют против донецкого "Олимпика".

Киевское "Динамо" проведет еще один товарищеский матч перед возобновлением сезона в Украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщается на официальном сайте комитета арбитров УАФ.

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Соперником "Динамо" будет одиннадцатая команда УПЛ на момент остановки турнира - донецкий "Олимпик".

Матч пройдет 27 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало встречи - в 14.00.

Напомним, 22 мая "Динамо" провело контрольный матч против "Руха". Встреча завершилась вничью - 0:0.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" также проведет контрольный матч 27 мая.

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