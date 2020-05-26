Динамо запланировало еще один контрольный матч перед возобновлением сезона
12:49, 26 мая 2020Футбол
70 0
Киевляне сыграют против донецкого "Олимпика".
Динамо уже проводило контрольный матч после выхода из карантина / фото ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" проведет еще один товарищеский матч перед возобновлением сезона в Украинской Премьер-лиге.
Об этом сообщается на официальном сайте комитета арбитров УАФ.
Читайте такжеЦыганков уже бегает: в Динамо рассказали о травмах футболистов после выхода из карантина
Соперником "Динамо" будет одиннадцатая команда УПЛ на момент остановки турнира - донецкий "Олимпик".
Матч пройдет 27 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало встречи - в 14.00.
Напомним, 22 мая "Динамо" провело контрольный матч против "Руха". Встреча завершилась вничью - 0:0.
Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" также проведет контрольный матч 27 мая.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter